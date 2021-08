"Não há uma geração em stand-by à espera de que Costa saia", diz líder da JS

Na intervenção de Miguel Costa Matos no congresso do Partido Socialista, o secretário-geral da JS deixou claro o apoio ao secretário-geral do seu partido. "Não há uma geração em stand-by à espera de que António Costa saia. Há várias gerações que estão activamente a trabalhar com António Costa, num partido unido e mobilizado", disse ao PÚBLICO minutos após a sua intervenção.

