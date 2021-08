Sucessão? Qual sucessão?

Ao quarto congresso em que participa como líder do PS, António Costa encontrou um partido prostrado aos seus pés e aparentemente grato por ele lhe garantir a manutenção do poder governativo há seis anos. Mais: os delegados pareceram mesmo estar toldados com tal feito do líder, que se apresentou no Pavilhão Arena de Portimão, este fim-de-semana, disposto a “arregaçar as mangas” e liderar a reconstrução do tecido económico-social, na sequência da devastação provocada pela pandemia de covid-19.