Rui Moreira volta a ganhar no Porto e arrasa PS e PSD

Se as eleições autárquicas fossem em Agosto, Rui Moreira venceria com 59% dos votos e com uma larga vantagem sobre os dois candidatos do PS e do PSD, mesmo que somadas as intenções de voto em Tiago Barbosa Ribeiro e em Vladimiro Feliz, revela a sondagem da Aximage para a TSF/DN/JN, publicada este domingo.

De acordo com o inquérito, feito através de 820 entrevistas telefónicas a portuenses entre os dias 12 e 19 de Agosto, o independente Rui Moreira surge em primeiro lugar nas intenções de voto com 49% das intenções de voto, com o socialista Tiago Barbosa Ribeiro e o social-democrata Vladimiro Feliz a angariarem 12% das intenções de voto, cada um.

Estes resultados traduzem uma derrota pesada tanto para o PS como para o PSD, já que a candidatura do actual presidente da Câmara Municipal do Porto consegue obter uma percentagem de intenções de voto cinco vezes acima da conseguida por cada um dos partidos com maior representação autárquica. Além disso, mostra que Moreira não sai afectado pelas questões de justiça que o levam a julgamento.

Em quarto lugar no ranking das intenções de voto surge Ilda Figueiredo, a candidata da CDU com 6%, seguida de Sérgio Aires, do BE, com 4%, Bebiana Cunha do PAN com 2% e António Fonseca, do Chega, com 1%.

Na sondagem, a Aximage apura também como as intenções de voto se traduzem em voto directo nas urnas. E a conclusão é a mesma, embora as percentagens sejam diferentes. Rui Moreira consegue 49%, Tiago Barbosa Ribeiro obtém 10% e Vladimiro Feliz fica pelos 10%.

A Aximage revela ainda que 54% dos entrevistados considera que Rui Moreira é o melhor presidente para a câmara municipal de Lisboa e 23% acredita que é o mais honesto.

Rui Moreira concorre ao terceiro e último mandato possível, de acordo com a lei que limita a três o número de mandatos dos autarcas a um município. O independente chegou à segunda maior câmara do país em 2013. As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de Setembro.