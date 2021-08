BE e PCP avisam Governo que querem mais do que ofertas no OE

Antes de retomar negociações sobre Orçamento, Costa anunciou alívio no IRS para jovens e famílias com filhos pequenos. Mas BE e PCP também olham para fora do OE. Querem rever a legislação laboral para repor direitos pré- troika e salários mais altos, entre eles, o salário mínimo nacional.

O primeiro-ministro acenou neste domingo aos partidos à esquerda do PS com uma mão cheia de anúncios que deverão integrar as negociações do Orçamento do Estado para 2022, mas tanto o PCP como o BE fizeram saber que há dossiers fora do Orçamento que estão na lista de reivindicações. A legislação laboral e o aumento dos salários, em particular, do salário mínimo nacional (SMN), são alguns dos temas caros aos partidos à esquerda do PS, que não se deixaram convencer com medidas para aliviar o IRS dos mais jovens e para reforçar os apoios às famílias com filhos mais pequenos ou em situação de pobreza.