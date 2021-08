Os riscos da sedução ao Bloco e PCP

Ao segundo dia, António Costa levou ao congresso do PS a agenda para o país “aproveitar estas oportunidades extraordinárias” e avançar com a “transformação estrutural da sociedade e da economia de Portugal”. Olha-se para o programa e percebe-se a grandiloquência e entusiasmo. Ninguém, ou muito poucos, contestará a necessidade de uma maior descentralização, o dever de aproveitar a energia e o talento da “mais qualificada geração de sempre”, a importância em garantir a todos o acesso à habitação ou ao trabalho dignos, a conveniência de combater os abusos laborais nas empresas de trabalho temporário ou nas plataformas digitais, a urgência de aumentar a natalidade ou a premência em acabar com a pobreza infantil. É claramente uma apologia da vontade, ou do desejo.