Mário voltou ao Algarve para desenhar as ruas e as casas coloridas

O Algarve inspirou-o: o urban sketcher Mário André Luz voltou ao seu Algarve natal e não resistiu a passar para o papel as cores das ruas e das fachadas das casas. Olhão, Portimão, Loulé ou Faro são alguns dos lugares retratados que integram a nova série do artista, que a pretende apresentar, em breve, a série algarvia num restaurante-galeria de Loulé. Até lá, divulga a obra no Instagram e no site, onde os desenhos convivem com os seus restantes trabalhos da área da arquitectura e design.

O arquitecto de 42 anos, que desenha como passatempo, diz que “ser urban sketcher consiste, basicamente, em sentarmo-nos num sítio e desenharmos o que vemos”. Numa esplanada ou num café, em cerca de duas ou três horas, diz conseguir concluir uma obra.

Ainda era estudante de Arquitectura quando se rendeu ao vício de rabiscar nos cadernos, uma prática que lhe foi instigada pelo professor de Desenho. O objectivo do mestre era que aperfeiçoasse o traço e a regra era andar sempre com um caderno e uma caneta no bolso. Tomou-lhe o gosto. O arquitecto e designer de móveis juntou-se ao movimento mundial dos urban sketchers: a inspiração está em todo o lugar e em todas as situações da vida quotidiana.

No seu caderno gráfico, diário de viagens, Mário passou a desenhar tudo o que via. As ruas, as casas e as pessoas inspiram o arquitecto, agora também ilustrador. Esta prática permite “captar o momento e guardar recordações e memórias”, sublinha. Assim o fez com o “seu” Algarve, já que o arquitecto emigrou, em 2o13, para a Nova Zelândia e divide o tempo entre os dois países. Mas nem só do Algarve vive a sua obra. Cuba, Nova Zelândia, Japão e Austrália são apenas alguns dos destinos de viagem que foram imortalizados pelo sketcher.

Momentos e pessoas também integram o portefólio do algarvio. A técnica de Mário André Luz tem evoluído ao longo dos anos. Hoje, prefere usar a guache nas suas criações, que se revela prática nesta arte de rua por secar rapidamente.

Texto editado por Ana Maria Henriques