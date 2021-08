Frustrações em política

António Barreto ambicionou ser político profissional. Depois do mediatismo no primeiro governo constitucional, Mário Soares não o quis mais. Barreto tentou encostar-se a Cavaco Silva, que também não o quis. Estes dois políticos, experientes e sagazes, perceberam que não lhes interessava ter um ego daqueles em equipas que devem ser coesas. Restava-lhe um convite para assessor do Presidente da República. Nada. Desde aí, atacando um lado ou o outro, arrasta-se a derramar a sua frustração em crónicas medianas e basicamente emocionais, sem apontar quaisquer perspectivas positivas e consistentes para o futuro da nação.

O último panfleto, publicado no PÚBLICO de ontem, é disso um exemplo. A apreciação exclusivamente negativa de um partido (agora o PS, mas dentro de algum tempo, o PSD, a Iniciativa Liberal, o Bloco, etc.) é apenas rude, esquemática e inverosímil. Por mais erros que os partidos no poder cometam (algo que ele, António Barreto nunca cometerá, porque não lho permitem...), todos eles também contribuíram com decisões positivas para a sociedade, mesmo que em grau insatisfatório. A prova é a evolução dos indicadores económicos, sociais, científicos e culturais do país nos últimos 40 anos. Por exemplo, no índice de qualidade de vida, Portugal ocupava em 2018 um razoável 18.º lugar entre 190 países. Nada se aprende com os seus escritos.

Luis Taylor, Porto

Congresso do PS

Na abertura do 23.º Congresso Nacional do PS, em Portimão, com o lema “Garantir o Futuro no Caminho Certo”, o seu secretário-geral, António Costa, fez uma intervenção muito abrangente, que deixou boa impressão, tendo em conta se for levado adiante o que disse vir a propor fazer.

Todavia, focou dois pontos, que, quanto a nós, são a antítese do que pensamos, sendo, pois, o melhor e o pior do que disse. O melhor: “o SNS é essencial para o presente e para o futuro”, ao que acrescentamos: é vital para a vida de todos nós. Portanto, deve ser fortalecido e defendido a todo o custo.

O pior: “salvar a TAP é fundamental para Portugal”. Todavia, nós pensamos que salvar a TAP de qualquer modo pode ser a morte financeira de todos nós e uma continuada ruína para Portugal. A transportadora dita de bandeira só sobreviverá se servir todos os portugueses e não servir somente as elites que vivem à sua custa e à de todos os portugueses, que mesmo nem voando baixinho continuam pousados em terra.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Combater os fogos antes de eles começarem

Li que há uma centena de torres de vigia, com câmaras de vigilância, mas umas estão inoperacionais, outras não têm contrato de manutenção e poucas estão a desempenhar as suas funções no seu todo. Como é que isto acontece? Só depois de casa arrombada é que se trancam as portas? E o tal SIRESP? Não se tem ouvido nada sobre ele porque os fogos ainda não começaram em força? Como está esse sistema de comunicação? Para quando dar um tratamento atempado a tudo quanto está envolvido nas pragas dos fogos: limpar matas, fazer aceiros ao longo das bermas das estradas e das aldeias, ter ao dispor os meios de combate necessários aos bombeiros voluntários para desempenharem a sua função com dignidade? Quantos anos teremos de esperar para que sejam tomadas as devidas precauções para evitar este flagelo?

Valdemar Fernandes, Carnaxide

“O poder disruptivo das TIC”

Falta-me engenho e arte, para por em palavras o que senti ao ler o esplêndido escrito de Maria do Céu Patrão Neves, professora catedrática de Ética (que tão maltratada tem sido) no PÚBLICO de 26 de Agosto.

Devia ser obrigatória a sua leitura, seguida de meditação, para toda a gente, homem ou mulher de todas as idades, incluindo principalmente, adolescentes. O artigo intitulado “O poder disruptivo das TIC” fala com saber sobre sentimentos, palavra tão ignorada actualmente. Permito-me transcrever parte do artigo em que é citada essa palavra. “As redes de comunicação multiplicam-se e cobrem todas as actividades humanas em teias intrincadas de conexões que suportam e reflectem todos os projectos. Estamos permanentemente ligados. E, todavia, nesse mundo asséptico, mediatizado por ecrãs, as relações são ocasionais, superficiais e efémeras, pautadas por interesses fortuitos, sem intensidade dos sentimentos, como a amizade e o amor, subordinados à leviandade de um clique.” Soberbo.

Carlos Leal, Lisboa