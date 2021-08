Rocket atingiu uma casa perto do aeroporto de Cabul e mata pelo menos uma criança

Vários relatos que chegam de Cabul descrevem uma forte explosão na zona do aeroporto de Cabul, que na quinta-feira foi alvo de um atentado suicida que matou pelo menos 180 pessoas, incluindo 13 militares dos Estados Unidos. Segundo um responsável do Ministério da Saúde do Afeganistão ouvido pela BBC, a explosão foi provocada pelo disparo de um rocket que atingiu uma casa nas imediações do aeroporto.

Uma criança morreu neste ataque, de acordo com o chefe da polícia da capital afegã, citado pela Associated Press. A casa atingida pelo rocket situa-se a cerca de cinco quilómetros do aeroporto. Ainda não se sabe quem está por trás do lançamento do míssil.

Os EUA tinham voltado a alertar para uma ameaça nos arredores do aeroporto, pedindo aos cidadãos norte-americanos para saírem da zona. “Devido a uma ameaça precisa e credível, todos os cidadãos norte-americanos que se encontrem nos arredores do aeroporto de Cabul [...] devem sair da zona rapidamente”, anunciara a Embaixada dos EUA em Cabul, numa mensagem de alerta.

A ameaça abrangia especificamente “o acesso sul, o novo Ministério do Interior e o acesso perto do posto de combustível Panshir a noroeste do aeroporto”, de acordo com o mesmo comunicado.

Informações ainda não oficialmente confirmadas referem um ataque feito pelos EUA contra uma localização associada ao Daesh-Khorasan (Daesh-K), o grupo por trás do atentado de quinta-feira. Segundo fontes citadas pela Reuters, o objectivo era neutralizar um carro armadilhado na capital afegã. No entanto, não há indicação se esta operação está relacionada com o rocket lançado este domingo em Cabul.

O atentado de quinta-feira, num acesso ao aeroporto onde se encontravam milhares de afegãos que tentam escapar do país desde que os taliban tomaram o poder, no dia 15, foi reivindicado pelo Daesh-Khorasan (Daesh-K), braço do Daesh no Sul da Ásia, fundado em 2014 por jihadistas paquistaneses que tinham combatido no Iraque e na Síria.

A explosão deste domingo acontece quando as tropas norte-americanas enviadas para coordenar a evacuação estão já na última fase das operações, com a saída das últimas tropas marcada para terça-feira, o prazo imposto pelos taliban. No aeroporto permanecem cerca de mil civis à espera de voarem para diferentes países antes do abandono definitivo dos EUA, ao mesmo tempo que outros milhares tentam a fuga por terra e muitos outros que temem pela vida estão em casa, sem conseguir garantias de ter lugar num dos voos que faltam sair de Cabul e com medo de novos atentados ou dos próprios fundamentalistas que regressaram ao poder.

Entretanto, os taliban afirmam estar prontos para assumir o controlo do aeroporto. Numa conferência de imprensa este domingo em Cabul, o grupo diz ainda que em breve anunciará a constituição do novo governo do Emirado Islâmico, designação que o país teve durante a primeira passagem dos “estudantes de teologia” pelo poder (1996-2001) e que estes já voltaram a usar.