Furacão Ida chega ao Luisiana com categoria 4 no aniversário do Katrina

O furacão Ida atingiu a costa do estado norte-americano do Luisiana, junto a Port Fourchon, a sul de Nova Orleães, perto das 18h em Portugal continental. Na noite anterior, o Ida “fortaleceu-se rapidamente” nas águas quentes do Golfo do México até se tornar um furacão de categoria 4 (numa escala de 5), com rajadas de vento de até 240 km/hora e capacidade para provocar uma tempestade potencialmente “catastrófica”, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

A chegada do Ida, que, segundo o governador, John Bel Edwards, pode ser o pior furacão a atingir o Luisiana desde a década de 1850, coincide com o 16º aniversário do devastador Katrina, que causou centenas de mortes e uma destruição avassaladora em Nova Orleães, deixando bairros inteiros inundados e sem electricidade durante semanas.

A chamada “aterragem”, ou chegada a terra, significa que o centro do furacão está ainda a meio caminho da costa – nas próximas horas esperam-se ventos extremos e ondas intensas. Estima-se que a tempestade possa submergir algumas partes da linha da costa. O Ida será “um grande desafio para nós”, disse ainda o governador do Luisiana.

Milhares de pessoas fugiram do estado ao longo do dia de sábado – na manhã de domingo já não era possível sair, depois de as autoridades encerrarem as estradas, enquanto fortes rajadas de vento varriam as ruas da maior cidade do Luisiana. A categoria 4 na escala Saffir-Simpson significa que o Ida causará danos graves em edifícios, derrubará árvores e linhas de electricidade.

“Não saia”, era o aviso repetido pelo serviço meteorológico norte-americano, aconselhando os residentes do Luisiana a procurarem refúgio numa divisão das suas casas que não tenha janelas, devendo ali permanecer durante 24 horas.

O Sul do Luisiana pode sofrer destruição e inundações: “São esperados efeitos potencialmente fatais”, avisa o serviço meteorológico no Twitter. A Cruz Vermelha e outras organizações tinham planeado abrir “dezenas de abrigos para pelo menos 16 mil pessoas”, disse a Casa Branca no domingo.

“O tempo está contra nós”, afirmou LaToya Cantrell, presidente da câmara de Nova Orleães, que pode ser gravemente afectada pelo furacão. A cidade de quase 400 mil habitantes não pôde ser evacuada a tempo.

Num discurso transmitido pela televisão na tarde de sábado, o Presidente, Joe Biden, pediu aos residentes que se preparassem e anunciou o envio de centenas de especialistas de resposta a emergências e o estabelecimento de pontos de distribuição de água, alimentos e geradores eléctricos.