Alemanha prepara-se para coligação de três partidos

A menos de um mês das eleições, as maioria das sondagens não dão maioria a nenhum governo com dois partidos, como tem sido a regra.

As eleições alemãs, que nos últimos anos foram marcadas por uma certeza absoluta – Angela Merkel ia ser reeleita – estão a ganhar uma dinâmica inesperada com as sondagens a darem a União Democrata Cristã (CDU e CSU, o seu partido gémeo na Baviera) a par do Partido Social-Democrata (SPD), que até há pouco era o terceiro na corrida e cujo líder, Olaf Scholz, aparece agora a disputar claramente o lugar de chanceler com o candidato da CDU, Armin Laschet, e em menor grau, com a candidata dos Verdes, Annalena Baerbock.