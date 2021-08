Alemanha: “A eleição nunca esteve tão em aberto”

Analista do instituto Policy Matters e especialista em sondagens, Richard Hilmer comentou por email a surpreendente subida do Partido Social-Democrata nas sondagens, a um mês das eleições alemãs.

Quando falta menos de um mês para as eleições na Alemanha, as sondagens mostram mudanças na opinião pública. Certo parece ser que formar um governo vai ser difícil e é muito provável que pela primeira vez sejam precisos três partidos para ter uma maioria.

Como vê a subida do SPD nas sondagens? E a queda da CDU/CSU e dos Verdes? Que motivos têm?

Dado que a chanceler Merkel não está a concorrer, irá haver de qualquer modo um novo governo sob uma nova liderança. Esse governo enfrentará desafios enormes: pandemia, digitalização, alterações climáticas, Afeganistão. Aí os cidadãos esperam acima de tudo segurança. Dos candidatos relevantes, Olaf Scholz é o que terá mais probabilidade de o prometer. Não só é o mais conhecido, como é também o mais experiente dos três candidatos a chanceler. É a ele, e só a ele, que o SPD deve a sua subida inesperada.

Foto O especialista em sondagens Richard Hilmer

Isto é surpreendente porque a agenda actual seria mais favorável à União [CDU/CSU] (segurança interna e externa) e aos Verdes (combate às alterações climáticas). Durante bastante tempo, o duelo pela chancelaria parecia ser entre Armin Laschet e Annalena Baerbock, mas nas últimas semanas ambos cometeram erros graves, que abalaram a confiança dos cidadãos nas suas competências de liderança e fiabilidade.

O que é que estas mudanças podem querer dizer para potenciais coligações?

De momento a União e o SPD estão empatados nas sondagens e os Verdes estão a perder apoio continuamente. Existem por isso boas razões para uma luta a dois entre Laschet e Scholz pela chancelaria – o que ainda há poucas semanas parecia impensável. As últimas semanas e meses foram marcadas por uma cadeia densa de acontecimentos que foram contribuindo para mudanças num clima de opinião volátil. Vista da perspectiva de hoje, a eleição está mais aberta do que nunca. Por isso, o resultado vai depender muito de como correm as próximas semanas e sobretudo dos debates televisivos entre os três candidatos a chanceler.

Apenas uma coisa parece hoje clara: face à fraqueza da União, que vinha a ser claramente dominante, a formação de um governo será certamente difícil, pois deverá ser necessário, pela primeira vez, uma coligação de três partidos para uma maioria de Governo.

Há algo mais que gostasse de destacar?

Nunca os eleitores estiveram perante uma decisão tão difícil, porque nunca antes houve tantos desafios à espera de um novo governo: pandemia, alterações climáticas, migração, digitalização, e os desafios económicos ligados a tudo isto. E nunca tudo dependeu tanto dos candidatos – e infelizmente dois deles cometeram deslizes.