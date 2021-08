“Se tivermos cem pessoas aqui por dia, são cem momentos em que não estão na rua”

A V. o espaço já não lhe é estranho. Afinal, por ali passa todos os dias pelo menos três vezes – “às vezes mais” – sempre que sente necessidade de consumir. Acabara de sair da sala das drogas injectáveis, uma das vias que apresenta maior risco de overdose, mas também de propagação de doenças infecciosas, sobretudo se houver partilha de seringas e de outros materiais. Estamos na Quinta do Loureiro, dentro do bairro municipal construído depois da demolição das barracas da colina do antigo Casal Ventoso. É um local onde se convive com a droga há largas décadas e, por isso mesmo, lugar óbvio para a instalação da primeira sala de consumo vigiado fixa do país, vulgarmente conhecida por sala de chuto.