Terminou tudo empatado no “derby” minhoto

Foi o “derby” número 144 entre Sp. Braga e V. Guimarães e as estatísticas eram mais favoráveis à formação de Carlos Carvalhal: nos últimos cinco confrontos, os bracarenses tinha vencido todos. Mas, estatísticas à parte, o jogo deste domingo, da 4.ª jornada da I Liga, terminou empatado e sem golos.

É considerado um dos grandes confrontos do futebol nacional. Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, Pepa, treinador do V. Guimarães, descreveu o jogo como sendo “especial, de paixão, de uma história muito grande”. Também Carlos Carvalhal, técnico do Sp. Braga, sublinhou o “cariz emocional diferente” deste duelo. E emoção não faltou, do início ao fim.

Carlos Carvalhal lançou de início Ricardo Horta, Abel Ruiz e Fabiano Silva como novidades em relação ao último encontro, com o Moreirense (vitória por 3-2). Já Pepa chegou ao Estádio Municipal de Braga com o mesmo “onze” do encontro diante do Vizela (goleada por 4-0).

O Sp. Braga estava a jogar em casa, mas foi o V. Guimarães que poderia ter inaugurado o marcador logo aos cinco minutos. Óscar Estupiñán estava em óptima posição para encostar, mas o remate saiu por cima. Pouco depois foi Ricardo Quaresma a rematar de longe, com a bola a não passar muito longe da baliza dos bracarenses.

A formação de Carlos Carvalhal mostrava dificuldades em chegar com critério à área dos vimaranenses e a primeira vez que o fez com muito perigo foi aos 13’. Ricardo Horta encheu o pé para um grande remate de longe, para defesa de Trmal.

O Sp. Braga revelou algum ascendente na partida a meio da primeira parte e voltou a estar perto de inaugurar o marcador. André Horta recebeu de Galeno e rematou de primeira de fora da área, com a bola a parar apenas no poste esquerdo da baliza de Trmal. Na resposta do V. Guimarães, Quaresma fez um grande passe para a desmarcação de Estupiñán, mas Matheus chegou primeiro.

Aos 42 minutos, André Horta voltou a tentar o golo com mais uma “bomba” de meia distância para a baliza de Trmal, mas acabou por sair ao lado. Dois minutos depois, Rafa protagonizou uma boa jogada pelo lado esquerdo do ataque vimaranense, cruzou para Quaresma, que perdeu muito tempo a preparar o remate e Galeno acabou por cortar o lance. Ainda antes da recolha aos balneários, André Horta voltou a rematar de longe.

No regresso para a segunda parte, O Sp. Braga entrou mais forte, a apostar na circulação mais rápida de bola, e logo com duas oportunidades de golo: primeiro por Fábio Martins, depois por Abel Ruiz, perante um V. Guimarães que tentava “quebrar” a intensidade do jogo.

Os vimaranenses chegaram com perigo à baliza de Matheus, aos 60’, com Raul Silva a antecipar-se a Estupiñán, que já estava preparado para finalizar após um cruzamento de Rafa Soares. Pouco depois, o mesmo Estupiñán não chegou por pouco ao cruzamento de Marcus Edwards, com a bola a sair muito perto da baliza do Sp. Braga, numa altura em que o V. Guimarães estava a crescer na partida.

No entanto, a oportunidade de maior perigo foi para a formação de Carlos Carvalhal, que aos 70 minutos esteve perto de fazer o primeiro do jogo, com Abel Ruiz a ficar na cara de Trmal - a bola acabou, porém, por ser cortada por Borevkovic.

Nos dez minutos finais, não faltou emoção e oportunidades para abrir o marcador. Primeiro por intermédio de Ricardo Horta que, ao tentar colocar a bola longe de Trmal, perdeu a possibilidade de fazer o 1-0. Depois foi Mario González, após cruzamento de Ricardo Horta, mas o cabeceamento saiu ao lado. Já no tempo de compensação, González rematou forte e ainda acertou em cheio na trave da baliza de Trmal.

Com este resultado, o Sp. Braga soma agora sete pontos e mantém, provisoriamente, a sexta posição da I Liga. O V. Guimarães tem cinco pontos e está no nono lugar.