Miguel Monteiro conquista bronze no lançamento do peso F40

Numa prova em que o seu recorde mundial foi batido três vezes, o lançador português conseguiu a marca de 10,76m, ficando atrás de Denis Gnezdilov, do Comité Paralímpico da Rússia, e do iraquiano Garrah Tnaiash. Miguel Monteiro mostrou-se satisfeito com o bronze, mas assume que “esperava fazer melhor marca”.