Max Verstappen vence GP “fantasma” na Bélgica

Corrida fictícia teve duas bandeiras vermelhas provocadas pelo temporal e atribuiu 50% da pontuação de acordo com a formação da grelha de partida, depois de três voltas forçadas pela direcção atrás do safety car .

Começou e terminou sem que tivesse sequer havido corrida real o Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 1, 12.ª prova do Mundial, uma caricatura lamentável da competição rainha do desporto motorizado que, na prática, serviu apenas para que Max Verstappen (Red Bull) encurtasse a vantagem para o líder Lewis Hamilton (Mercedes).

O temporal que se abateu nas Ardenas transformou o GP belga - 31 anos depois da estreia de Michael Schumacher, que se sagraria heptacampeão também em Spa - numa anedota de mau gosto, uma corrida fictícia, virtual, que acabou antes de começar, mas distribuiu pontos (50%), teve direito a pódio e ainda atribuiu ao russo Nikita Mazepin (Haas) a volta mais rápida...

Com duas bandeiras vermelhas, imagem da falta de coragem da direcção para cancelar a prova, o circo acabou com um cortejo atrás do safety car, ao fim de três das 39 voltas (eram 44 inicialmente), o suficiente para atribuir metade dos pontos de uma corrida definida pelas posições obtidas na grelha de partida.

Assim, Max Verstappen somou 12,5 pontos, contra os 7,5 de Lewis Hamilton, o que deixa o holandês a três pontos do britânico na geral, desvirtuando toda a competição, já que a segunda bandeira vermelha era mais do que previsível.

Depois de um primeiro compasso de espera que começou por adiar o arranque do GP belga cerca de 25 minutos, os pilotos fizeram uma tentativa, cumprindo a volta de formação atrás do safety car.

As condições de visibilidade e o risco elevado de aquaplaning confirmados em pista, mesmo a velocidades bem diferentes das de corrida, levaram os carros de novo ao pit lane, desta feita para uma espera bem mais prolongada.

Perante as previsões de chuva intensa durante a hora seguinte, com o relógio a contar e a obrigar a cálculos altamente falíveis para encaixar a corrida nas três horas regulamentares (até às 17h), adensaram-se as dúvidas em torno da viabilidade do Grande Prémio.

Os regulamentos assumiriam protagonismo inesperado com o pedido da Red Bull para que Sergio Pérez pudesse participar na corrida, depois de a ter “abandonado" na volta de aquecimento. Mas também o limite temporal para a realização da corrida foi alterado. O relógio parou a uma hora das 17h, dando mais algum tempo antes de cancelar a corrida, que passava a depender do cair da “noite”.

Na sequência do embate nas barreiras em Les Combes, o Red Bull de Sergio Pérez sofrera danos irrecuperáveis na suspensão dianteira (foi, inclusive, retirado da pista e “rebocado” até às boxes).

Porém, o piloto mexicano viria a beneficiar da longa interrupção. A Red Bull aproveitou essa janela para reparar o carro e tentar minimizar a situação no Mundial de construtores, depois de ter sido superada pela Mercedes, o que se revelou infrutífero já que a Red Bull não obteve qualquer benefício.

O prémio para o pódio da Williams, com o 2.º lugar de George Russel, deu, apesar de tudo, alguma justiça poética a um GP demasiado cinzento.