Mais uma mão-cheia de nada na Volta a Espanha

Mais uma etapa de alta-montanha, mais um dia praticamente vazio de acção entre os principais favoritos ao triunfo na Volta a Espanha. Neste domingo, depois de uma etapa parca em interesse no sábado, o pelotão voltou a trocar as ideias à organização da corrida e andou quase todo o dia em ritmo de “passeio”, numa tirada 15 que tinha duas escaladas de primeira categoria, uma de segunda e uma de terceira. Apesar de não ter final em alto, era, no papel, terreno fértil para um duelo montanhoso de primeiro nível.

Tirando um ataque pouco relevante de Adam Yates, o espectáculo nunca aconteceu e o triunfo ficou para um homem da fuga. E, também como no sábado, foi o renascimento de um nome de tarimba internacional.

Rafal Majka, da Emirates, voltou a vencer numa “Grande Volta” aos 31 anos – foi o quinto triunfo –, interrompendo um jejum que durava desde 2017, quando também ergueu os braços na prova espanhola.

Majka, medalhado olímpico no Rio 2016, é, por estes dias, um ciclista de trabalho – e um domestique de luxo em terreno montanhoso –, estando já afastado da fase da carreira em que liderou a equipa em Grandes Voltas. E também por isso este triunfo surge num momento da carreira em que possivelmente já não contava com grandes voos nas principais voltas.

O ciclista polaco foi o mais forte de uma fuga de duas dezenas de ciclistas, aguentando até à meta a perseguição de Steven Kruijswijk, da Jumbo – que aos 34 anos continua sem vencer em Grandes Voltas –, e de um pelotão a rolar quase sempre a cerca de seis minutos.

Foi um autêntico contra-relógio individual de Majka, em fuga durante mais de 100 quilómetros e sozinho durante mais de 80. Em Grandes Voltas, há muito que não se via um ataque destes e nestes moldes.

Mais atrás, o pelotão foi controlado pela Wanty, do camisola vermelha, com um ritmo até mais forte do que seria de imaginar por parte da equipa de Odd Christian Eiking – o ciclista mais perigoso em fuga estava a cerca de dez minutos do líder.

Tenha sido por inércia do pelotão, falta de ambição dos favoritos ou pelo ritmo da Wanty, o certo é que ninguém mexeu no grupo principal, que rolou pacientemente até à meta. E, fruto do ritmo tão alto para uma etapa de alta-montanha, chegou a El Barraco, nos arredores de Madrid, bem mais cedo do que seria suposto.

Nesta segunda-feira os ciclistas vão poder respirar antes da última semana. É dia de pausa na corrida e, tirando um treino leve que certamente será feito, o pelotão vai descansar.