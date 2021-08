Manchester United impõe novo desaire ao Wolverhampton

O Manchester United venceu, por 1-0, este domingo, no terreno do Wolverhampton de Bruno Lage, que somou o terceiro desaire seguido na prova, em jogo da terceira jornada da Liga inglesa.

O único golo no Molineux foi da autoria de Mason Greenwood (80'), após drible sobre o lateral Fernando Marçal, ex-Nacional, e remate forte que bateu o guardião português José Sá.

Apesar de averbarem a terceira derrota seguida, os “wolves” podiam ter conseguido outro resultado, com Trincão e Traoré a darem trabalho aos “red devils”.

No Wolverhampton, além de Sá e Trincão, também Nélson Semedo, Rúben Neves e João Moutinho jogaram de início, enquanto Daniel Podence e Fábio Silva foram lançados durante a segunda parte. No United, Bruno Fernandes foi titular e Dalot entrou aos 90’, para render Mason Greenwood.

O United, que anunciou o regresso do português Cristiano Ronaldo a Old Trafford, junta-se ao pelotão de segundos classificados, composto por West Ham, Chelsea, Liverpool e Everton, todos com sete pontos, a dois do líder isolado Tottenham, orientado por Nuno Espírito Santo.