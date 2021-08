“Bis” de Mbappé estende passadeira para a estreia de Messi no PSG

Parisienses venceram fora de portas e consolidaram a liderança do campeonato francês, agora com 12 pontos.

A notícia do dia foi a estreia de Lionel Messi pelo PSG, apesar de ter sido Mbappé a resolver o jogo, dispensando o ex-Barcelona de trabalhos forçados. O argentino não marcou, mas deixou uma marca indelével na histórica noite de Reims, onde os parisienses se impuseram (0-2) na 4.ª jornada da Ligue 1, consolidando a liderança da prova.

A primeira aparição do astro argentino com as cores do PSG demorou um pouco mais de uma hora, precisamente 65 minutos e meio, para render o amigo (e ex-companheiro no Barcelona) Neymar. Tudo perante a euforia das bancadas, já depois de Kylian Mbappé ter bisado (15’ e 63’), estendendo o tapete para a entrada do novo soberano do emblema francês.

Antes, o Manchester United — ainda sem Cristiano Ronaldo entre as opções de Ole-Gunnar Solskjaer — obteve um importante e suado triunfo na deslocação a Wolverhampton (0-1), onde impôs a terceira derrota consecutiva à equipa de Bruno Lage, na 3.ª ronda da Premier League.

Bruno Fernandes ainda festejou, mas o golo não valeu, havendo outro português em destaque no relvado do Molineux, com Francisco Trincão a combinar bem com Traoré e a criar calafrios aos “red devils” durante a primeira parte, fase em que brilhou o espanhol David de Gea na baliza do United. Os “wolves” acabariam destroçados pelo golo de Mason Greenwood, a dez minutos do fim, com José Sá a não conseguir evitar o pior.

Nélson Semedo, Rúben Neves e João Moutinho actuaram de início, com Daniel Podence e Fábio Silva a serem lançados na segunda parte, altura em que Diogo Dalot foi chamado a render o autor do golo do Manchester. Com este resultado — o 28.º encontro sem perder fora de portas —, os “red devils” repartem a vice-liderança comWest Ham, Chelsea, Liverpool e Everton, com sete pontos, a dois do líder Tottenham, de Nuno Espírito Santo, segundo treinador da história dos “spurs” a conseguir três vitórias nas três primeiras jornadas.

O Tottenham superou o Watford (1-0) com um golo do sul-coreano Son Heung-Min (42’), na sequência de um livre — um cruzamento para a área que acabou por não sofrer qualquer desvio, traindo o guarda-redes visitante.

Na Liga espanhola, que promete novas acções na justiça para travar as intenções da FIFA (relativamente à decisão de dar mais dois dias aos jogadores sul-americanos ao serviço das selecções antes do regresso aos clubes, nos compromissos de Setembro e Outubro), destaque para o regresso do Barcelona — adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões — às vitórias, com triunfo apertado sobre o Getafe (2-1).

Os catalães acabaram por definir o resultado na primeira meia-hora de jogo, com um golo de Sergi Roberto (2’), a que se seguiu o empate por Sandro Ramírez (18’) e, finalmente, o golo decisivo, de Memphis Depay (30’). O Barcelona aproveitava para se juntar a Real Madrid, Sevilha, Valência e Maiorca no topo da classificação, todos com sete pontos, aguardando impacientemente pelo desfecho do Atlético de Madrid-Villarreal, jogo que encerrava a 3.ª jornada e definiria a liderança do campeonato.

Já sem Cristiano Ronaldo e com a Juventus a “lamber” as feridas da derrota da véspera, em Turim, a Serie A reservava dois pontos de inegável interesse para os portugueses, com o AC Milan — adversário do FC Porto na fase de grupos da Champions — a obliterar o Cagliari (4-1), em Milão, e a AS Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, a abater a Salernitana (0-4) e a juntar-se ao primeiro pelotão do calcio, encabeçado por Lazio e Inter de Milão, para além do AC Milan e do Nápoles, todos com seis pontos em duas rondas.