Anatoly Karpov é cabeça de cartaz do festival de xadrez da Maia

Antigo campeão do mundo fará uma intervenção no IV congresso de xadrez, na terça-feira.

O antigo campeão mundial Anatoly Karpov é o nome de maior destaque do festival de xadrez da Maia, que arranca nesta segunda-feira e termina a 5 de Setembro, sob a organização da academia de xadrez local, com o apoio da câmara municipal.

O festival inclui o IV congresso, que se realizará na terça-feira, e com possibilidade de assistência presencial, onde vários palestrantes abordarão diversos temas relativos ao ensino da modalidade e à organização de eventos. Destaque, neste particular, para a intervenção de Karpov, “A promoção de xadrez nas escolas – O exemplo da rede internacional de escolas Anatoly Karpov”, prevista para as 9h20m, no auditório do fórum da Maia.

Para além do congresso, o festival inclui uma simultânea realizada por Karpov contra 20 jovens, um feito notável para o veterano Grande Mestre de 70 anos, um torneio internacional no ritmo clássico com cotados jogadores de diversas nacionalidades, e três estágios de aprendizagem para jovens, desde a iniciação até ao de nível mais avançado.

Será ainda organizado um torneio para os jovens que participarem nestas formações, estando prevista para terça-feira uma conferência de imprensa com Karpov.