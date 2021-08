X-Ray Spex: uma música que não tem fim

A música é uma personagem de Poly Styrene: I Am a Cliché. Mas não é a única. A vida de Marianne/Polly nas suas mais diversas condições e faces ocupa grande parte do filme, mesmo se o seu palco foi, essencialmente, musical. Poly Styrene escreveu, compôs e interpretou as canções dos X-Ray Spex e quando abandonou a banda declarou o fim da banda. Mas nunca houve um verdadeiro fim. A influência musical e poética do grupo manifestou-se imediatamente a seguir, como dão conta, no documentário, os testemunhos de Don Letts, Bina Birch (The Raincoats), Neneh Cherry ou Lora Logic que, com 17 anos, chegou a integrar a primeira formação dos X-Ray Spex.