R. Murray Schafer (1933-2021): o pioneiro da ecologia acústica que abriu ouvidos para “a afinação do mundo”

Quis ser pintor, mas acabou por se render à música. O compositor canadiano foi fundador do World Soundscape Project e autor de A afinação do mundo, obra seminal sobre ecologia acústica publicada em 1977 (ano em que também passou por Portugal). R. Murray Schafer inspirou gerações a ouvir o mundo com atenção e a melhor compreender a nossa relação com as “paisagens sonoras”.