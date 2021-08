Mulheres negras: a banalização dos corpos colonizados

Os corpos racializados de mulheres negras foram um dos temas dominantes da visualidade colonial em Portugal, como noutros países europeus. Os encontros fotográficos, como os sexuais, tinham lugar num contexto de desigualdade, tanto colonial como de género, mas entre a imensidão de imagens há uma grande diversidade. Como estudar, expor e lidar, hoje, com estas imagens do passado? Como encontrar representações de mulheres negras alternativas àquelas banalizadas no período em que fotografia e colonialismo coincidiram no tempo e se cruzaram de tantas formas?