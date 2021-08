Matos Fernandes: "Porque é que a palavra lítio se transformou num palavrão? Não sei"

A Galp encerrou a sua refinaria de combustíveis em Matosinhos e parecia encaminhada para convertê-la numa refinaria de lítio, tão desejada pelo Governo. No entanto, a empresa recuou e o ministro do Ambiente prefere agora que ela fique no Marão, junto às possíveis minas de lítio. A transição energética não devia deixar ninguém para trás. Mas centenas de trabalhadores da Galp ficaram no desemprego sem soluções à vista.

Este vídeo faz parte da sexta de uma série de seis grandes reportagens sobre lítio. Veja o trabalho completo aqui.