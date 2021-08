“Nós dependemos de vocês para sobreviver”

O terror no Afeganistão chegou em diferentes vagas à família de Nasir Ahmad: primeiro em 2015 quando ele começou a ser perseguido e recebia ameaças num país profundamente marcado por atentados e outras armadilhas; e agora, desde 15 de Agosto com os taliban no poder, quando a mãe de 75 anos e a irmã de 31 anos lutam para sair da capital entre as multidões de civis afegãos​.