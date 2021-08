SEF continua a deter menores no aeroporto por mais de sete dias contra regras do Governo

No ano passado o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve 85 menores migrantes, dez deles por mais de sete dias, o prazo máximo determinado pelo Ministério da Administração Interna (MAI) e contra as regras da ONU que determina que nenhum menor deve ser detido. Segundo dados do SEF enviados ao PÚBLICO, 41 menores ficaram mais do que 48 horas, e 34 entre um a dois dias nos centros de instalação.