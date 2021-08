Marta Temido, uma protagonista improvável no encontro do PS

Marta Temido é a mais recente militante do Partido Socialista.

O congresso deste fim-de-semana tinha muitos protagonistas anunciados — quase todos a referidos a pretexto de uma futura disputa de liderança no PS — mas houve uma pessoa que ganhou uma relevância inesperada: Marta Temido. Ao tornar-se militante do PS, a ministra da Saúde (que até aqui era independente), transformou-se numa espécie de “heroína” dos delegados, uma figura a seguir com atenção.