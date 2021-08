Mariana Vieira da Silva mantém o papel mas mudou de tom

A primeira-ministra em exercício repetiu o papel que teve no último Congresso do PS, na Batalha — apresentar a moção do líder — e pareceu, três anos depois, outra pessoa: hoje não hesitou nem gaguejou e quem subiu desta vez ao palanque foi a proto-candidata a secretária-geral, já capaz de frases puramente partidárias ao estilo das festas de família política que são os congressos. Teve uma grande salva de palmas quando homenageou, na recém-militante Marta Temido, o pessoal do SNS. “Agradecemos à ministra da Saúde, a camarada Marta Temido, que se juntou agora a nós, mas que há muito luta por um SNS mais forte”. Uma salva mais ou menos ex-aequo com a anterior foi quando Mariana Vieira da Silva falou do principal activo do PS por estes dias e seu patrono político: “Só o PS tem António Costa, que lidera o partido, o país, e é uma das vozes mais respeitadas na Europa”.

Se o tom mostrou que Mariana Vieira da Silva já decidiu que veio para ficar no PS — candidata a sucessora ou não — o conteúdo foi muito semelhante ao do discurso de António Costa na abertura do Congresso. Afinal, Mariana estava a apresentar a moção do líder e os dois discursos insistiram nos mesmos temas, a começar pela ideia de que o PS “foi chamado a ultrapassar duas crises muito profundas”, a “virar a página da austeridade” e “a colocar o país na rota do crescimento e convergência”, e a terminar na autocongratulação: “Diziam-nos que não era possível e foi possível, diziam-nos que não éramos capazes e fomos capazes”.

Os objectivos são, naturalmente, os mesmos: “Mais crescimento, mais emprego, mais igualdade e contas certas”. As “contas certas” já são há muito um mantra socialista, o que às vezes serve para dizer coisas, como disse António Costa no discurso da manhã, sobre os juros da dívida estarem negativos “porque os mercados confiam no PS”. Longe vai o tempo em que os socialistas punham em causa o poder das agências de rating.

Outros objectivos enunciados, tal como consta na moção de Costa, são o compromisso de que o Governo se vai empenhar num “Estado social mais forte” e em “emprego com mais direitos”.

Num Congresso feito à medida de um grande comício para as autárquicas que são daqui a menos de um mês, Mariana Vieira da Silva dedicou parte da sua intervenção aos autarcas socialistas, a quem prometeu a descentralização de competências, a democratização das eleições das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e o lançamento do debate para a concretização da regionalização. O futuro autárquico, prometeu a socialista que esteve como primeira-ministra na segunda quinzena de Agosto, terá mais competências.

Mariana Vieira da Silva lançou também aquele que provavelmente será um mote das autárquicas, principalmente depois do presidente dos Autarcas Sociais-Democratas ter admitido alianças pós-eleitorais com o Chega: “Só o PS no Governo e nas autarquias garante que as ameaças populistas e xenófobas com que alguns querem colaborar não chegam ao debate central da nossa democracia”.

Outra das salvas de palmas que Mariana Vieira da Silva teve foi quando se referiu à chegada dos cidadãos afegãos: “Hoje, no dia em que os primeiros cidadãos afegãos chegaram a Portugal é importante destacar o papel que as autarquias e a sociedade civil têm”. Mariana está diferente mas, a avaliar pelo “palmómetro”, ainda não tem o partido aos pés.