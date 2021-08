Autárquicas: os oito casos de alto risco para Rui Rio

No dia em que o PSD junta candidatos e militantes no fórum autárquico nacional, em Faro, os sociais-democratas dão um sinal de união em torno das próximas eleições locais para tentar recuperar o terreno perdido de 2017 e de 2013. É previsível que essa harmonia se esfume após as autárquicas não só porque o partido se prepara para uma disputa eleitoral interna mas também porque há candidaturas que foram polémicas e que podem contaminar o ambiente seja a favor de Rui Rio ou contra a sua direcção.