A 67 km de Costa, Rio diz esperar que autárquicas sirvam como “aviso” para o Governo

Líder do PSD apontou “facilitismo, irresponsabilidade e clientelismo” na gestão do executivo de Costa.

No palco do teatro que juntou candidatos autárquicos do PSD, neste sábado, o líder social-democrata dirigiu-se à plateia no papel de autarca experiente, deu conselhos aos futuros eleitos para alcançarem o sucesso mas também quis apelar a uma leitura nacional das próximas eleições. Rui Rio assumiu estar convencido que o eleitorado vai mostrar “que não está contente” com o Governo.

Num discurso em que não referiu a sua própria leitura partidária dos resultados de 26 de Setembro, o líder do PSD defendeu que as eleições autárquicas são também um momento de uma “certa avaliação dos governos”, que “saem um pouco enfraquecidos ou reforçados”. Desta vez não será excepção. “Vemos o Governo cometer erros e desleixos que merecem [pausa]… ia dizer cartão amarelo, mas um aviso”, disse, no encerramento do fórum autárquico nacional, em Faro.

Já no remate da intervenção, Rui Rio afirmou “estar confiante” de que o PSD vai eleger “mais autarcas” e “conseguir que o país demonstre que não está contente com isto que tem acontecido”.

Entre as críticas apontadas está a intenção de António Costa de injectar mais “milhões e milhões” na TAP; a falta de verificação do património do ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, para o pagamento de parte da dívida ao Novo Banco; e a escolha do presidente do Banco de Fomento, Vítor Fernandes, que esteve no “pior período” da Caixa Geral de Depósitos e do BCP. Exemplos de “facilitismo e irresponsabilidade”, a que Rui Rio acrescentou o do “clientelismo” ao referir-se ao diploma do Programa de Apoio à Economia Local, vetado pelo Presidente da República, que permitia “salvar” seis autarcas (cinco do PS e um da CDU) de uma eventual perda de mandato.

O líder do PSD apontou ainda o dedo ao primeiro-ministro por fazer “anúncios de facilidades em cada esquina” como a redução do IRS e mais habitação social. “Tinha dinheiro para 26 mil [casas] mas já se comprometeu com 28 mil e apenas assinou protocolos com 73 autarquias. Agora não vai conseguir fazer”, disse.

António Costa voltaria a ser visado no discurso quando Rui Rio se quis defender da “nova narrativa” de que o “PSD não apresenta ideias”. É que, afinal, o primeiro-ministro só levou um género de livros para ler nas férias. “Andou ler livros de ficção e não andou a ler o que devia para não fazer a figura de dizer que o PSD não tem propostas”, criticou, referindo propostas apresentadas pelo partido em várias áreas mas que esbarram na recusa do PS em fazer reformas.

Elogiando os candidatos do PSD, o antigo presidente da Câmara do Porto saudou o poder local democrático e disse não conseguir resistir a deixar dois conselhos para ser um “autarca de sucesso”: uma é eleger “duas ou três prioridades” em função dos “estrangulamentos” identificados no município, a outra é conciliar o cargo político com a gestão como se fosse presidente de um conselho de administração. Definindo-se ainda como um autarca (apesar de já não exercer funções), Rui Rio recomendou: “Estas duas vertentes juntas é que podem fazer o êxito”.