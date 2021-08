Um congresso como conto de fadas

Há duas maneiras de ler um congresso partidário como o que reúne o PS por estes dias em Portimão: ou se privilegia o espírito de agremiação feito de fidelidades, amizades e interesses que acaba num encontro de amigos interessado em comemorar o que correu bem e em ignorar o que está mal; ou se exige do congresso uma atitude de reflexão sobre os deveres de um partido para com a comunidade. Como seria de esperar, o PS está demasiado confortável e confiante no seu poder para se incomodar com o futuro.