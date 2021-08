Ricardo Bak Gordon. Museu Nacional dos Coches

No nono episódio do podcast No País dos Arquitectos, Sara Nunes, da Building Pictures, conversa com o arquitecto Ricardo Bak Gordon, que fala sobre o projecto do novo Museu Nacional dos Coches e homenageia a pessoa e a obra universal de Paulo Mendes da Rocha.

O Museu dos Coches cruza a história de dois países em dois continentes. O edifício começou por ser desenhado, em 2008, pelo arquitecto Paulo Mendes da Rocha, em São Paulo, e depois seguiu para o escritório do arquitecto Ricardo Bak Gordon, em Lisboa.

Localizado ao lado de patrimónios mundiais da UNESCO como a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos e de monumentos nacionais como o Palácio Nacional de Belém, o edifício do novo museu é hoje um dos mais visitados de Portugal e alberga a maior colecção de coches no mundo.

Ao longo da conversa, o arquitecto Ricardo Bak Gordon refere que o novo Museu Nacional dos Coches acaba por ser construído como se ele próprio fosse uma cidade. Os dois volumes do edifício, o pavilhão principal com uma nave suspensa para exposições e o edifício anexo, encontram-se pousados numa praça informal, feita para ser atravessada.

O pavilhão é um enorme paralelepípedo, levantado do chão, que abriga os espaços expositivos. Por outro lado, existe o edifício anexo com o auditório, as áreas administrativas, a biblioteca e o restaurante, que usufrui de luz natural e abre o espaço à zona monumental de Belém.

Numa relação entre Portugal e Brasil, a forma moderna do museu indaga os vários estratos históricos e revela um sentido de reciprocidade entre Belém e o desenho arquitectónico. Para além disso, o arquitecto valoriza o trabalho do espaço público, lembrando que “o chão da cidade é um território”.

Muitas obras de arquitectura são um testemunho do passado. Nesse contexto, o arquitecto Ricardo Bak Gordon faz uma leitura histórica dos edifícios e assume que, por vezes, a ideia do programa funcional é sobrevalorizada: “Recordo que não há aqui ninguém que esteja a ouvir esta conversa que não tenha ido já a uma estrutura conventual e que essa mesma estrutura não tenha sido, entretanto, transformada num hospital, numa escola, universidade ou museu. Portanto, o que é que isto nos quer dizer? Isto diz-nos que um bom edifício, uma boa espacialidade pode ter múltiplas funções ao longo da sua vida”.

