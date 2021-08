James desenha paisagens e retratos com máquinas de escrever

James Cook, um jovem de 24 anos de Essex, Inglaterra, desenha paisagens e retratos com caracteres de máquinas de escrever vintage. O passatempo começou há sete anos, mas só há cerca de dois, depois de se formar em arquitectura, é que lhe tem dedicado mais tempo.

O processo de trabalho depende do tipo de desenho que tem em mãos – paisagens ou retratos. No caso de ser o último, começa “por fazer um esboço com a máquina de escrever, de forma muito vaga que mal se consegue ver na página”, explica James ao P3. Depois, constrói o desenho a partir daí, vai sombreando à medida que escreve na página e, no final, faz o contorno das formas.

“Nos olhos utilizo as teclas dos parêntesis para fazer as curvas e para deixar espaço em branco uso a tecla zero; em edifícios costumo usar a tecla de sublinhado”, descreve, ao mesmo tempo que adianta só ter “40 a 44 teclas na máquina de escrever para construir as formas e sobrepô-las”.

A colecção de máquinas de escrever já vai em 30 exemplares, mas “começou apenas com uma”. A primeira da colecção é o modelo verde de Oliver Courier, datada de 1956, a mais antiga remonta a 1929 e a mais recente é de 1991.

Dependendo do tema e do tamanho, os desenhos podem levar entre três a quatro dias até uma semana para serem ficarem prontos. Em trabalhos de maior escala, James divide o desenho e, depois, volta a unir para o tornar num só. “O que eu prefiro é quando alguém diz 'Podes desenhar neste local?' e então eu tenho de ir até lá e realmente absorver a vista para fazer o desenho, o que é muito melhor do que trabalhar dentro de casa”, confessa James.

“Obviamente, devido ao meu historial de arquitectura, prefiro desenhar edifícios, mas ao receber encomendas das pessoas sou desafiado a aprender e a desenhar novos assuntos”, refere. Por essa razão é que James não desenha apenas paisagens, mas também faz retratos.

Os preços variam conforme "o tema, a escala e a complexidade do desenho". Os pedidos de tamanho A4 variam, mais ao menos, entre os 260 e os 315 euros. Os desenhos A3 custam entre os 350 e os 430 euros. Já as obras maiores, de tamanho A2, são vendidas a mais de 700 euros.

Nas próximas semanas, James vai estar em Londres para desenhar o farol Trinity Buoy Wharf — e, se tudo correr bem, espera fazer lá uma exposição.

