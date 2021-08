Provedor do Leitor ou do Jornal?

Ao longo de quase um ano a exercer funções de provedor do Leitor do PÚBLICO, algumas vezes dei razão aos jornalistas, ao não acompanhar os reparos que os leitores lhes fazem. Esta posição nem sempre é bem aceite pelos leitores e origina protestos contra o provedor. “Nunca imaginei que o provedor do Leitor pudesse ser provedor do jornal PÚBLICO!”, indigna-se um leitor a propósito da coluna do dia 7 de Agosto.