O justo sr. O'Leary

Subscrevo, inteiramente, a carta de Eduarda Ferreira no PÚBLICO de quinta-feira. Na verdade há evoluções na sociedade que esquecem necessidades primárias e mesmo fundamentais para a manutenção do ambiente, em todos os aspectos. Também no Porto se passa uma situação idêntica. Está previsto um aumento de capacidade do Aeroporto Sá Carneiro para o movimento de 32 aviões por hora - cerca de 2 por minuto. Para os milhares de habitações na zona envolvente ao Hospital Pedro Hispano, Matosinhos, até ao Porto (Boavista) está a tornar-se insuportável tamanho ruído. A acrescentar, passaram a levantar voos também no sentido norte/sul. Espero, assim, que as câmaras municipais envolventes tomem medidas em benefício dos seus munícipes.

José Manuel Azevedo, Matosinhos

Rumo ao desastre

O Estado vai ser o único accionista da TAP até final do ano. Mas é claro que Portugal não tem necessidade de ter uma companhia aérea de bandeira. Portanto, mais uma vez, os portugueses vão ser obrigados a financiar empresas falidas em mais um plano de reestruturação para inglês ver. O primeiro-ministro António Costa sabe que o aparecimento de companhias aéreas low cost veio alterar as regras de jogo para as companhias aéreas. Hoje, é certo que por mais dinheiro que o Governo injecte na TAP, a generalidade dos portugueses que viajar de avião não vão escolher a companhia aérea portuguesa.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Solidariedade para com afegãos

Com a tomada do poder no Afeganistão por parte dos taliban, a questão dos afegãos que colaboraram com a União Europeia devem ser alvo da solidariedade do Ocidente. A comoção ao ver muitas mães a entregarem os seus bebés a soldados, na ânsia de os salvarem, tem de ser acompanhada com actos de sensibilidade para receber quem quer fugir das atrocidades sanguinárias dos monstros taliban.

A retórica fascizante da extrema-direita anti-imigração, que tenta demonizar o acolhimento de refugiados, além de desumana é criminosa. Tratam-se de seres humanos que fogem da morte... Se vierem milhares de afegãos, a Europa não será “invadida”, ao invés, no caso de Portugal serão bem-vindos para combater a invernia demográfica e pela mão-de-obra. Fazemos bem em ser um país de acolhimento e palmas para Jorge Sampaio, mentor para a recepção de jovens afegãs. A fuga dos afegãos está aí e tem de ter um final com humanidade, perspectivas de vida e de inclusão. Bem-vindos os que vierem por bem.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

“Dever de Solidariedade”

De cima das dezenas de anos porque já passei e depois de assistir aos mais variados dramas, não só oriundos da natureza, como também do “bicho” humano de ambos os sexos, o que se continua a passar, cada vez pior, no Afeganistão, ultrapassa o razoável. Aconselho vivamente a que todos/as os meus/minhas compatriotas que dispam as camisolas de cor política e leiam com redobrada atenção o magnifico artigo de Jorge Sampaio intitulado “Dever de Solidariedade” no PÚBLICO de quinta-feira. Ideias claras, conselhos a seguir por todos “gregos e troianos”. Espero e desejo que este apelo seja seguido com verdade e humanismo independentemente do “clube” a que pertencem. Deixemos para trás, por momentos, todas as efémeras as coisas boas que temos e lembremo-nos um pouco dos “outros” que tão necessitados estão do nosso auxílio, não só material. Muito obrigado Jorge Sampaio.

Carlos Leal, Lisboa