Um "shot" de mar e uma Teima de luxo

Esta semana estive uns bons minutos à conversa com o Edgardo Pacheco sobre ostras. Ele tentou, e conseguiu, convencer-me a dar mais uma oportunidade a estes moluscos que são shots intensos de mar. Explicou-me o Edgardo – e também explica a quem o quiser ler – que as ostras são saborosas, seguras e baratas, mas que infelizmente muitos olham para elas como coisa de ricos. E também me explicou que, como com tudo o que levamos à boca, a solução é provar, provar, provar. Depois também há que saber que nem todas as ostras produzidas em Portugal terão o mesmo sabor e que é possível que as que eu já provei e não gostei sejam diferentes das que ainda não experimentei – e destas eu posso gostar. Pelo meio, ainda fiquei a saber quais as bebidas que vão melhor com as ostras e que há pouco tempo abriu em Lisboa uma loja de mariscos que as vende como pãezinhos. Vamos a isso, então, todos a provar ostras, que são coisa que combina muito bem com o Verão.

Por falar em Verão, a Maria José Santana e o Nelson Garrido foram explorar a novíssima Grande Rota da Água que o município de Vila Nova de Gaia montou para dar a conhecer a sua natureza e o seu património aquático. Para já, estão disponíveis dois circuitos, mas serão sete os percursos pedestres que seguem os caminhos dos rios e do mar. Pé ante pé, vamos calcorrear o trilho da Ribeira do Espírito Santo e o trilho do Atlântico.

Entretanto, o Luís Simões e a Anisa Subekti também já chegaram perto do mar na sua volta a pedal para desenhar Portugal. Esta semana partem de Pitões das Júnias e alcançam Viana do Castelo. No caderno do Luís já moram 108 desenhos, nas pernas de ambos acumulam-se 1589km. Força nisso!

Mais relaxados foram os dias que o Luís J. Santos passou na Teima, um refúgio de luxo, uma bolha no Vale Juncal, em Odemira. O nome não deixa margem para dúvidas: esta unidade de turismo resultou da teimosia de Luísa Botelho, que não descansou enquanto não transformou um terreno abandonado numa casa de família, primeiro, e num turismo rural, depois. O resultado está à vista: o Luís chamou-lhe um figo e pelo meio ficou a conhecer a arca de Noé que por lá vive. Ora espreite.

No capítulo dos vinhos, o Pedro Garcias aborda o tema das vindimas, que já aí estão, sonhando com os vinhos que saem das ruínas de Pompeia, em Itália, e o José Augusto Moreira apresenta as novidades da semana. O Miguel Esteves Cardoso, por sua vez, ensina-nos a fazer um affogato perfeito.

Para acabar, a Carla B. Ribeiro apresenta-nos o Suzuki Across, um japonês à moda europeia, e o João Palma conta-nos como foi o passeio todo-o-terreno que fez à boleia do Clube Escape Livre para ver as gravuras rupestres, numa rota entre o Côa e o Douro.

Estamos conversados por hoje. E agora chegou a minha vez de ir de férias: volto à sua companhia no dia 25 de Setembro e entretanto deixo-o entregue aos bons cuidados da Alexandra Prado Coelho. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

