EUA lançam ataque aéreo contra “organizador” do Daesh no Afeganistão

Ataque com drone na província de Nangarhar resultou na morte do alvo, um “organizador” do Daesh-Khorosan, de acordo com os norte-americanos. Não há registo de “qualquer vítima civil”.

Os Estados Unidos realizaram um ataque contra “um organizador” do ramo do grupo extremista Daesh no Afeganistão, que reivindicou o atentado terrorista no aeroporto de Cabul, anunciaram as forças armadas norte-americanas.

"O ataque aéreo sem piloto ocorreu na província afegã de Nangarhar [leste]. De acordo com as primeiras indicações, matámos o alvo”, afirmou na sexta-feira o comandante Bill Urban, do comando central.

No mesmo comunicado, o responsável adiantou desconhecer a existência “de qualquer vítima civil” no ataque realizado com drone.

Este ataque ocorreu um dia depois do ataque bombista no aeroporto de Cabul, reivindicado através da rede social Telegram pelo Daesh-Khorosan​ (ou Daesh-K), que no Afeganistão é considerado inimigo dos taliban. A organização disse que os bombistas tinham como alvo “tradutores e colaboradores do exército americano”.

Na quinta-feira, o Presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu “caçar e fazer pagar” os autores do atentado, que causou pelo menos 170 mortos e 150 feridos, incluindo 13 soldados norte-americanos.

“Para os responsáveis deste ataque, bem como àqueles que desejam o mal aos Estados Unidos, saibam isto: não perdoamos, não esqueceremos, vamos perseguir-vos e fazer-vos pagar. Vou defender os interesses do povo norte-americano com todas as medidas ao meu alcance”, avisou o Presidente.

Entretanto, as forças dos EUA que têm continuado a trabalhar para retirar cidadãos afegãos do país avisaram sobre a possibilidade de mais ataques nos próximos dias, recomendando até que os cidadãos norte-americanos abandonem o aeroporto de Cabul devido à falta de segurança.