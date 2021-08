"Queremos paz no mundo", protestam afegãos em Atenas

Após a tomada do país pelos taliban no início deste mês, as tropas dos EUA começaram a sua retirada do aeroporto de Cabul.

"Estamos cansados ​​da guerra, cansados ​​da violência, cansados ​​de ver cadáveres. Queremos a paz do mundo, queremos acabar com esta guerra", disse Omey Naziam, de 24 anos, que aderiu o protesto pacífico na capital grega.

Outros manifestantes gritaram "parem de matar os afegãos" e "queremos justiça".

A Grécia foi a linha de frente de uma crise migratória em 2015, quando mais de um milhão de pessoas, a maioria sírios, afegãos e iraquianos, chegaram para procurar refúgio. Muitos deles ainda vivem em campos gregos, à espera que os seus pedidos de asilo sejam aceites.

Temendo novos fluxos de migrantes do Afeganistão, a Grécia construiu um cerco de 40 km na fronteira com a Turquia e implementou um novo sistema de vigilância.

"Estamos aqui para ser a voz das pessoas sem voz no Afeganistão que estão presas", disse Parwan Amiri, de 17 anos, que mora num acampamento de migrantes fora de Atenas e cujos pais e irmã ainda estão no Afeganistão. "Mais do que nunca, pensamos que não temos uma terra, não temos uma pátria."

Os ministros de Assuntos Internos da União Europeia vão realizar uma reunião especial na terça-feira para discutir os últimos acontecimentos no Afeganistão e as consequências para a segurança e a migração.