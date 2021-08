Os “taliban amáveis”e o regresso dos “kamikaze”

O massacre de quinta-feira no aeroporto de Cabul, no momento em que os media mundiais estavam aí centrados, tem dois destinatários: os americanos e os taliban. Foi um banho de sangue a “celebrar” a retirada militar, que Joe Biden desejava rápida, cirúrgica e sem baixas americanas. O morticínio de afegãos e americanos será exibido como um golpe nos “infiéis ocidentais”. Aumenta a insegurança e o nervosismo em torno da retirada e vai diminuir drasticamente o número de pessoas a retirar do país.