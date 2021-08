Em Alcoutim, os painéis solares cobrem o vazio deixado pelas pessoas

Em Alcoutim, o monte “Silveira” é à primeira vista apenas mais uma povoação que desapareceu, no meio da serra, despovoada e desértica. A aldeia tombou no auge na expansão do turismo, e a cada Verão que passa, acentuam-se as rugas destas terras áridas, condenadas a servir de “barriga de aluguer” a parques de energia fotovoltaica e lares para a terceira idade. Num concelho com apenas 2917 habitantes, há três lares e quatro centros de dia. Faltam pessoas mas, neste território, as seis centrais de energia fotovoltaica licenciadas ocupam 591 hectares, bem mais que a superfície de todos os aglomerados urbanos, que se espalham por 382 ha.