No Caminho das Gravuras Rupestres: um passeio TT em tempos de pandemia

O Clube Escape Livre, em associação com entidades locais, organiza diversos passeios com lotação limitada e respeitando as regras sanitárias, que incluem cultura, gastronomia, natureza e uma pitada de adrenalina.

Em 2020, em pleno surto pandémico, com as restrições daí decorrentes, diversas empresas ligadas ao turismo solicitaram ao Clube Escape Livre, que organiza passeios todo-o-terreno, a criação de um evento que, respeitando as normas impostas, pudesse de alguma forma minorar o impacto negativo na actividade turística. Foi assim que nasceu o passeio No Caminho das Gravuras Rupestres, numa rota entre o Côa e o Douro, em diversas datas e com grupos limitados a vinte pessoas e dez veículos.