Há quem esteja neste momento a tentar afirmar as ostras portuguesas como uma referência no mundo, neste episódio estamos à conversa com Rui Moreira da Associação Portuguesa de Aquacultores e Hugo Castilho da Aquanostra.

Ouvimos ainda o Diogo Guebra Diogo Yebra, sommelier do JNcQUOI.

Programa realizado com o apoio dos EEA Grants, através do programa Crescimento Azul.