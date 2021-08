Sindicato cria fundo de um milhão para apoiar bancários a impugnar despedimentos no BCP e Santander

SNQTB avança para um dia de greve no BCP e no Santander em contestação aos planos de redução de trabalhadores e à ameaça de despedimento colectivo de 450 trabalhadores.

Num período em que apenas dois bancos, o BCP e o Santander, se preparam para suprimir cerca de dois mil postos de trabalho, durante o ano em curso, o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) acaba de lançar um fundo de um milhão de euros, para apoiar trabalhadores abrangidos por despedimentos colectivos. O Fundo de Apoio Sindical (FAS), cuja dotação de um milhão de euros é assegurada pelo sindicato, pretende apoiar financeiramente, através de empréstimos, os trabalhadores que decidam impugnar a decisão unilateral dos bancos, como poderá acontecer brevemente no BCP e no Santander, abrangendo cerca de 450 trabalhadores.

O SNQTB anunciou ainda, este sábado, a marcação de dois dias de greve nas duas instituições que estão a promover a redução de trabalhadores por rescisões por mútuo acordo (RMA) ou reforma, ou rescisões unilaterais para os que não aceitarem as propostas da instituição. A greve no Banco Santander Totta está marcada para dia 13 de Setembro, e no Banco Comercial Português para dia 17.

Com a greve, o sindicato liderado por Paulo Marcos pretende “o fim imediato de qualquer ameaça ou iniciativa de processos de despedimento colectivo ou de extinção de postos de trabalho, que são injustificados e sem fundamento”, avança em comunicado.

“Queremos alertar para o facto de que os bancários estão a ser despedidos com recurso a dinheiro proveniente dos seus descontos para o fundo de pensões. Isto é uma imoralidade. Não são os accionistas estrangeiros destes bancos que estão a pagar as reestruturações em curso, mas sim os fundos de pensões. São as reformas futuras dos trabalhadores bancários que estão a ser colocadas em causa, com a inevitável pressão que isto traz para o sistema de segurança social”, adverte Paulo Marcos.

A constituição do fundo visa apoiar os trabalhadores que, concretizado o avançar para o despedimento colectivo, queiram impugnar tais decisões. “Através deste Fundo será feito um adiantamento de valor substitutivo do fundo de desemprego até ao valor da indemnização legal que o trabalhador sempre receberá”, explica Paulo Gonçalves Marcos, presidente do SNQTB.

O sindicato explica que “tem vindo reiteradamente a propor a alteração da iníqua norma do Código de Trabalho que obriga a que o trabalhador que impugne judicialmente o despedimento colectivo tenha de devolver a indemnização legal”. Acrescentando que “é sabido que, por razões financeiras, muitos trabalhadores ficam impossibilitados de impugnar ou manter o processo de impugnação de despedimento colectivo, tanto mais que esses processos são particularmente morosos e, por regra, ultrapassam a duração do subsídio de desemprego”.

Por aquelas razões, a estrutura sindical, que já tem um fundo para pagar o valor do salário em dias de greve aos seus associados, avança para a criação FAS, “que tem como finalidade a concessão de empréstimos aos sócios do SNQTB abrangidos por despedimento colectivo e que o impugnem judicialmente”.

“Este Fundo, além das contribuições dos sócios que nele se inscrevam, conta com uma dotação inicial do SNQTB no valor de um milhão de euros”, refere o comunicado.

Com a criação do fundo, a estrutura sindical avança que pretende reforçar o apoio dado aos associados, que já beneficiam de “patrocínio jurídico gratuito”. Adiantando ainda que o regulamento do FAS está disponível o seu site.

Despedimento colectivo de 450 bancários

Neste momento, só no Banco Santander e no BCP, há cerca de 450 trabalhadores ameaçados de despedimento colectivo.

O banco liderado por Pedro Castro Almeida avançou recentemente, em nota interna, que 350 trabalhadores, de um total de 685, não aceitaram as propostas de rescisão voluntária, dando ainda conta de que já tinham sido iniciados “os procedimentos que antecedem a aplicação de medidas unilaterais de diminuição do número de trabalhadores” da instituição. Neste banco, e de acordo com números avançados pelo presidente executivo, a redução de postos de trabalho durante o ano em curso deverá ascender 1200, boa parte dos quais já concretizada.

No caso do BCP, e segundo um comunicado a que a Lusa teve acesso, nota enviada esta sexta-feira aos trabalhadores, o banco diz que vai avançar para cerca de 100 rescisões unilaterais depois de ter chegado a acordo com cerca de 80% dos trabalhadores abrangidos. O plano inicial previa a redução entre 800 e 1000 trabalhadores.