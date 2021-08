Tiago Pereira em terceiro no triplo salto da Liga Diamante

A prova não contou com vários dos atletas que marcaram presença na final olímpica, desde logo o campeão, o português Pedro Pablo Pichardo, o medalha de prata, Yaming Zhu, ou a estrela norte-americana Will Claye.

O português Tiago Pereira alcançou neste sábado o terceiro lugar no triplo salto da etapa de Paris da Liga Diamante, com um salto de 16,66 metros.

O saltador do Sporting, que se estreou nos Jogos Olímpicos em Tóquio 2020 e já tinha sido terceiro nas etapas de Oslo e Gateshead deste campeonato, conseguiu fechar o pódio na capital francesa com um salto de 16,66 metros.

Hughes Fabrice Zango, do Burkina Faso, bronze em Tóquio, venceu com um salto de 16,97 metros, seguido do argelino Yasser Mohamed Triki, que fez 17,16, único acima dos 17 metros, mas na primeira fase, conseguindo apenas 16,71 no último salto.

A prova não contou com vários dos atletas que marcaram presença na final olímpica, desde logo o campeão, o português Pedro Pablo Pichardo, o medalha de prata, Yaming Zhu, ou a estrela norte-americana Will Claye.

Tiago Pereira, que foi 16.º em Tóquio 2020, com 16,71 metros, tem como recorde pessoal 17,11 metros, alcançados a 13 de Julho, em Gateshead.

Liliana Cá em quarto

Já a portuguesa Liliana Cá terminou no quarto lugar o concurso de lançamento do disco, com 62,43 metros. A atleta de 34 anos, quinta em Tóquio 2020, com 63,93, alcançou o seu melhor lançamento na quinta tentativa, mas não conseguiu chegar às três finalistas.

A lançadora do Novas Luzes, que tem como melhor marca o recorde nacional (66,40), alcançado 6 de Março último, em Leiria, começou com 60,44, conseguindo sempre melhorar, para 60,47, 61,49, 61,43 e, finalmente, 62,43.

A croata Sandra Perkovic, campeã em Londres 2012 e Rio 2016, que ficou afastada das medalhas nos últimos Jogos Olímpicos, venceu a prova, com 66,08. A cubana Yaime Pérez, medalha de bronze em Tóquio 2020, terminou na segunda posição, com 65,31, à frente da norte-americana e actual campeã olímpica Valarie Allman (64,51).