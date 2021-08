Ricardo Pereira “assiste” na vitória do Leicester e sai lesionado

O Leicester venceu fora de portas, na 3.ª jornada da Premier League, o Norwich City (1-2)e somou o segundo triunfo na prova, num jogo em que Ricardo Pereira acabou por sair lesionado.

Com o lateral português a jogar de início, o Leicester City entrou a marcar cedo, Ricardo a assistir Jamie Vardy, aos oito minutos, para o 1-0. Mas, pouco depois de fazer a sua segunda assistência na prova, o defesa de 27 anos acabou por ser substituído com queixas na perna direita.

Mesmo em cima do intervalo, com um jogo muito equilibrado no que diz respeito à posse de bola e às tentativas de golo, o Norwich conseguiu chegar ao empate, de grande penalidade, por intermédio de Teemu Pukki.

O Leicester voltou a colocar-se em vantagem aos 76 minutos, por Marc Albrighton e, pouco depois, Kenny McLeam empatou para o Norwich, mas o golo acabou por ser anulado por fora-de-jogo.

Os três pontos já não fugiram à formação de Brendan Rodgers, que passou a somar seis pontos em três encontros.

Também o Everton, de André Gomes, que entrou na partida aos 81 minutos, venceu nesta jornada da Liga inglesa, impondo-se por 2-0 diante o Brighton.

O Everton colocou-se em vantagem antes do intervalo, com Demarai Gray a protagonizar uma grande jogada individual e a rematar para o canto inferior esquerdo da baliza defendida por Robert Sanchez.

Aos 57 minutos, a equipa de Rafael Benítez ampliou a vantagem através de Dominic Calvert-Lewin, de grande penalidade, após uma falta de Joel Veltman.

Com esta vitória, o Everton soma sete pontos em três jogos e sobe, provisoriamente, ao segundo lugar da Premier League.