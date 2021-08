Real Madrid vence em Sevilha e chega ao topo da Liga

Daniel Carvajal marcou o único golo da partida. Rui Silva foi titular na baliza do Betis.

O Real Madrid regressou às vitórias depois do empate a três golos na última jornada da Liga espanhola, frente ao Levante. Neste sábado, a equipa de Carlo Ancelotti foi ao terreno do Real Betis vencer por 0-1 e assumir provisoriamente o comando do campeonato.

Numa primeira parte equilibrada, o principal lance de perigo aconteceu logo nos instantes iniciais, com o português Rui Silva (titular na baliza do Betis) a manter o empate no marcador, após um remate de Éder Militão.

Pouco depois foi a vez de os sevilhanos ameaçarem a baliza dos “merengues”, através de um livre directo cobrado por Nabil Fekir, que só foi travado por Courtois.

No primeiro tempo, não houve qualquer golo e já perto do intervalo o jogo tornou-se mais agressivo, com o árbitro a mostrar cinco cartões amarelos em apenas seis minutos, um deles ao treinador Manuel Pellegrini.

Aos 53 minutos, o Real Madrid colocou-se na frente do marcador por intermédio de Karim Benzema, mas o golo acabou por ser invalidado por fora-de-jogo. Oito minutos mais tarde, Daniel Carvajal recebeu um cruzamento de Benzema e fez o primeiro e único golo da partida.

Victor Camarasa ainda tentou empatar o encontro, com um remate de longe, que não passou muito longe do poste esquerdo, mas o resultado não sofreu mais alterações.

O Real Madrid sobe, provisoriamente, ao primeiro lugar da La Liga, com sete pontos, tantos quantos somam o Sevilha, o Valência e o Maiorca. O Betis mantém os dois pontos.