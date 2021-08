“Planeta Ronaldo” regressa a Old Trafford

Após três anos em Turim, Cristiano Ronaldo está de volta ao Manchester United. O português vai assinar um contrato de dois anos com o primeiro clube em que jogou após sair do Sporting.

Doze épocas, 572 jogos, 552 golos e 20 troféus depois - pelo Real Madrid e pela Juventus -, Cristiano Ronaldo vai regressar ao primeiro clube onde jogou depois de sair do Sporting em 2003. Após várias semanas de rumores e de sinais claros de insatisfação do avançado pela sua situação em Turim, Massimiliano Allegri anunciou ontem de manhã que Ronaldo “queria deixar a Juventus de imediato”. Algumas horas mais tarde, já com o capitão da selecção nacional em Lisboa, o Manchester United comunicou ter “alcançado um acordo com a Juventus” que “fica sujeito a um entendimento com o atleta, à emissão do visto e aos exames médico”.

A saída da Juventus estava pré-anunciada desde o final da época passada, mas a apenas cinco dias do fecho da janela de transferências do mercado de Verão a especulação em torno de Cristiano Ronaldo resultou em algo concreto. Dado com provável em Paris (PSG) ou Madrid (Real) e como certo em Manchester (City), o passo seguinte do capitão da selecção nacional será, afinal, um regresso ao passado. No entanto, quase 20 anos depois de trocar o Sporting pelo United, o regresso do “Planeta Ronaldo” a Old Trafford atinge uma dimensão para a qual nem o próprio clube parecia estar preparado: alguns minutos após anunciar a transferência, o site oficial dos “red devils” colapsou, ficando indisponível durante perto de quatro horas.

O último episódio da novela em torno da indefinição na carreira de Ronaldo começou, no entanto, meia dúzia de horas antes quando Massimiliano Allegri foi o porta-voz do ponto final da ligação de três épocas entre o avançado português e o clube de Turim. Na conferência de imprensa de antevisão da partida contra o Empoli da Serie A, o técnico da Juventus deu início ao epílogo da história, confirmando o divórcio entre o jogador e o clube: “Ontem [quinta-feira], Cristiano Ronaldo disse-me oficialmente que não tem qualquer intenção de jogar pela Juventus. É verdade, confirmo. Esteve aqui três anos e vai procurar novo clube. Os jogadores passam, a Juventus fica.”

Quando Allegri falava com os jornalistas, Ronaldo já tinha as malas feitas e já se preparava para se dirigir para o aeroporto de Turim, onde um avião privado transportou o jogador ao início da tarde para Lisboa. Por essa altura, a “confirmada” mudança do avançado para o City já tinha deixado de ser uma “certeza” e, num inesperado volte-face, o “novo” rumo de Ronaldo continuava a ser Manchester, mas o destino passava a ser Old Trafford, cerca de oito quilómetros a Oeste do Etihad Stadium.

Se em Itália da parte da manhã Allegri tinha sido factual e conclusivo, em Inglaterra os treinadores dos principais clubes de Manchester não tinham fugido ao tema do dia, mas mantiveram tudo em aberto. No City, Guardiola dizia que tudo podia acontecer, mas, nas entrelinhas, deixava escapar que não dependia de si a decisão final: “Faltam poucos dias para o mercado fechar e o Cristiano Ronaldo vai decidir onde quer jogar. Não vai ser o City nem eu a decidir.” Já Ole Gunnar Solsjkaer, que falou quando um regresso de Ronaldo a Old Trafford era pouco mais do que uma miragem para os adeptos dos “red devils”, pareceu começar por criticar o português - “Quando se jogou no Manchester United não se vai para o Manchester City” -, mas, com um sorriso enigmático, deixou em seguida algumas pistas para o desfecho do enredo: “O Bruno [Fernandes] tem falado com ele e o Ronaldo sabe o que sentimos por ele. Se vier mesmo a sair da Juventus, ele sabe que nós estamos aqui.”

O ponto final nas especulações e rumores chegou, porém, perto das 17h. Pouco depois de Ronaldo abandonar o aeroporto em Lisboa e dizer aos jornalistas que iriam saber “daqui a uma hora” qual seria o seu futuro, o Manchester United comunicou estar “encantado por confirmar que chegou a acordo com a Juventus para a transferência de Cristiano Ronaldo, que fica sujeita a um acordo com o atleta, à emissão do visto e aos exames médico.”

Ainda sem números oficiais – sem contar com valores dependentes de objectivos, a BBC fala em 15 milhões, o Guardian em 20 e a Gazzetta dello Sport em 23 -, Cristiano Ronaldo deverá assinar um contrato de dois anos com o United, sendo que a imprensa italiana avança que em Old Trafford o português deverá manter um ordenado semelhante ao que tinha em Turim: a rondar os 30 milhões de euros por época.

Fora de questão, no entanto, está a possibilidade de neste regresso ao “teatro dos sonhos” Ronaldo ficar com a camisola 7: o número já está entregue e Edison Cavani e os regulamentos da Premier League não permitem trocas após o início da prova.