Miguel Oliveira parte do 20.º lugar para o GP da Grã-Bretanha

O português Miguel Oliveira (KTM) vai largar da 20.ª posição para o Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP, 12.ª prova da temporada, que se disputa no domingo.

O piloto de Almada fez a pior qualificação da temporada ao ser apenas 10.º classificado da Q1, a primeira fase da sessão, com o tempo de 2m00,391s, o seu melhor do fim-de-semana, terminando a 1,103 segundos do mais rápido, o francês Johann Zarco (Ducati).

Em declarações aos jornalistas após a sessão desta tarde, o piloto de Almada explicou que foi um dia em que tentou algumas soluções diferentes na afinação, “mas nada pareceu chegar ao ponto de um bom tempo por volta”.

“Perdemos muita tracção. Esta pista tem muita aderência, mas não estamos a conseguir usar essa aderência e o pneu. É frustrante pois melhorámos a mota desde 2019 até agora, mas só agora na qualificação consegui igualar o meu tempo de 2019, quando era estreante e tinha uma mota diferente. É frustrante ver as coisas que tentámos não resultarem”, frisou o piloto da KTM.

Oliveira explicou que, sempre que abre o acelerador, sente que perde tempo. “Amanhã [domingo] vai ser uma corrida longa para nós, mas aqui em Silverstone nunca se sabe o que pode acontecer”, sublinhou, revelando sentir-se “bem fisicamente”, apesar de sentir dores no pulso “mais do que o normal”, o que o obriga a tomar analgésicos.

Zarco e o espanhol Alex Rins (Suzuki) acabaram por passar à Q2 (apenas seguiam os dois mais rápidos), onde o espanhol Pol Espargaró (Honda) acabou por surpreender.

O antigo companheiro de equipa de Miguel Oliveira garantiu a primeira “pole position” da temporada, com o tempo de 1m58,889s, batendo o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) por apenas 0,022 segundos.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha), líder do Mundial e favorito à partida, foi apenas terceiro, a 0,036 segundos.

O espanhol Jorge Martin (Ducati) foi quarto, depois de até ter feito a volta mais rápida da sessão, que acabaria cancelada depois de ter excedido os limites da pista na curva oito do traçado britânico.

O piloto português chega a esta prova na oitava posição do campeonato, com 85 pontos, a 91 do líder, Fabio Quartararo.