Max Verstappen “rouba” pole a George Russell no GP Bélgica

Max Verstappen (Red Bull) conquistou este sábado a sexta pole position da época (nona da carreira), partindo, assim, em vantagem no Grande Prémio da Bélgica, 12.ª prova da temporada, impondo-se com 1m59,765s ao surpreendente George Russell (Williams), por 0,321s, que esteve na iminência de colocar a mítica equipa inglesa no primeiro lugar da grelha, neste regresso do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 depois da paragem de Agosto.

Lewis Hamilton (Mercedes) partirá em terceiro, atrás do rival Verstappen, depois de ter perdido na última volta a oportunidade de manter o melhor tempo da qualificação e de sair na frente à conquista da 100.ª vitória da carreira.

After seeing Lando's damaged car, Seb pulls up to check on him ??#BelgianGP ???? #F1 pic.twitter.com/FKwVnPRsje — Formula 1 (@F1) August 28, 2021

A qualificação acabaria por ficar marcada pelo violento acidente de Lando Norris (McLaren) logo no início da sessão final, motivando a pronta interrupção da prova. O despiste na polémica transição de Eau Rouge para Raidillon provocou momentos de angústia no circuito, com Sebastian Vettel (Aston Martin) a sair mesmo da pista para verificar se Norris estava fora de perigo, o que o tetracampeão alemão confirmou com alívio.

Lando Norris era, de resto, o piloto em destaque e acabara de registar o tempo mais rápido na segunda sessão de qualificação (1m55,025s), 0,204s à frente de Lewis Hamilton e 0,270s de Valtteri Bottas, que cumprirá uma penalização de cinco lugares na grelha, ditada pelo incidente de Hungaroring.

GEORGE: "I’m absolutely buzzing. Tomorrow’s the important one but it’s been mega today.



"I’m delighted for everyone. If the weather is the same and it’s there for the taking tomorrow, we’ll go for it."#BelgianGP ???? #F1 pic.twitter.com/L2tlCuPbdT — Formula 1 (@F1) August 28, 2021

Max Verstappen acabou por reservar-se para o final, surpreendendo numa altura em que a Williams sustinha a respiração, acabando por conseguir uma primeira linha na grelha para o GP Bélgica em condições extremas.

As condições da pista do circuito de Spa-Francorchamps, com os pilotos a terem de gerir com “pinças” a escolha de pneus (alternando entre intermédios e de chuva), provocaram um enorme susto aos Mercedes de Hamilton e Bottas, que estiveram no fio da navalha nos minutos finais da segunda sessão de qualificação. Os Alpine de Fernando Alonso e Esteban Ocon - vencedor do último GP, na Hungria - estiveram igualmente em risco de falhar a qualificação final, com o francês a salvar-se.

After seeing Lando's damaged car, Seb pulls up to check on him ??#BelgianGP ???? #F1 pic.twitter.com/FKwVnPRsje — Formula 1 (@F1) August 28, 2021

As principais vítimas da instabilidade acabariam por ser Charles Leclerc e Carlos Sainz, que pela segunda vez na temporada deixaram os dois Ferrari fora da luta pela pole position. A caminho do 200.º Grande Prémio da carreira, Daniel Ricciardo (McLaren) "salvou-se” in extremis, tal como Ocon, ficando Alonso, Lance Stroll (Aston Martin) e Nicholas Latifi (Williams) de fora.