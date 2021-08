Manchester City goleia Arsenal

Na abertura da terceira jornada da Premier League, a comitiva portuguesa do Manchester City - Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares - levou a melhor sobre o Arsenal, com Cédric Soares a alinhar de início, com uma goleada por 5-0.

A equipa comandada por Mikel Arteta já perdia por 2-0 aos 12 minutos de jogo - Gundogan marcou o primeiro, Ferrán Torres o segundo - e a tarefa ficou ainda mais complicada para o Arsenal quando ficou reduzido a dez jogadores, aos 35 minutos. Granit Xhaka fez uma entrada dura sobre João Cancelo e viu cartão vermelho.

Antes do intervalo, Gabriel Jesus ainda ampliou a vantagem, após assistência de Jack Grealish.

No regresso para o segundo tempo, o Arsenal não conseguiu reagir e o Manchester City voltou a marcar por mais duas ocasiões: Rodri fez o 4-0, aos 53 minutos, e Ferrán Torres bisou e fechou o resultado, já na recta final da partida.

Com esta vitória, o Manchester City é o primeiro classificado, à condição, da Premier League, com seis pontos. Já o Arsenal continua sem qualquer ponto em três jogos já disputados e está na última posição do campeonato inglês.