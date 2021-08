Liverpool-Chelsea, jogo grande na Premier League deu empate

Equipa de Thomas Tuchel, que vai ser adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, jogou toda a segunda parte com uma unidade a menos, mas conseguiu levar um ponto de Anfield Road.

O Liverpool recebeu e empatou com o Chelsea (1-1), num dos jogos de maior cartaz da 3.ª jornada da Liga inglesa. Diogo Jota começou o encontro no banco, mas acabou por entrar ainda antes do intervalo.

A jogarem em casa, os “reds” foram os primeiros a criar perigo junto da baliza de Edouard Mendy, com Harvey Elliott a deixar um aviso logo aos 5 minutos.

Por parte dos “blues”, era Lukaku quem ia dando mais trabalho à defesa de Jurgen Klopp, mas a meio do primeiro tempo foi Kai Havertz quem inaugurou o marcador para o Chelsea, após a marcação de um canto. Estava feito o 1-0.

Klopp não gostava do que via em campo e, mesmo antes do intervalo (43'), fez entrar Diogo Jota para o lugar de Roberto Firmino.

A entrada do português “mexeu” com o jogo e, aos 46’, o Chelsea ficou reduzido a dez unidades, depois de Reece James ter visto vermelho directo por ter evitado o empate do Liverpool com a mão. E foi de grande penalidade, com um remate para o canto inferior esquerdo, que Mohamed Salah fez o 1-1.

Na segunda parte, e a jogar com mais um elemento, o Liverpool esteve sempre mais perto de chegar à vantagem do que o Chelsea - primeiro por Diogo Jota (52'), que cabeceou muito perto da barra da baliza defendida por Mendy, depois por Henderson (59').

A cinco minutos do fim, Kovacic podia ter feito o 2-1 para o Chelsea, mas Alisson defendeu e, na resposta, Salah também esteve perto de colocar o Liverpool na frente, com o remate a sair fraco.

Com este empate, Liverpool e Chelsea - este último vai ser adversário do FC Porto na Liga dos Campeões - somam os mesmos sete pontos em três jogos.